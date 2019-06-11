مجلس بلدية ببنين العبدة انتخب قدور نائبا للرئيس

انتخب مجلس ​بلدية ببنين العبدة​ الدكتور حسان قدور نائبًا للرئيس خلفًا لعمر صوفان وذلك وفقا لإتفاق مسبق إبان تشكيل اللائحة.

ونوه رئيس ​البلدية​ الدكتور كفاح الكسار عقب التسلم والتسليم "بمناقبية صوفان الذي لعب دور المهندس والمتابع الحريص على نجاح العمل البلدي وساهم في كثير من المشاريع التي عززت المستوى الإنمائي في البلدة".

وتمنى صوفان للدكتور قدور وللمجلس البلدي النجاح والسداد في العمل .

بدوره شكر قدور صوفان والمجلس البلدي على الثقة التي أعطيت له وقال سنعمل كفريق موحد لما فيه خير وازدهار بلدتنا.