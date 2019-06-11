حيا عضو "كتلة المستقبل" النائب ​وليد البعريني​ رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ الذي "أثبت بخطابه أنه رجل دولة بإمتياز يعمل لأجل ​لبنان​". وفي تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي ثمن البعريني "مواقف الحريري الواضحة للبنانيين جميعا، ورسالته لأهلنا ​السنة​ بشكل خاص، خصوصا لجهة تأكيده ما سبق وذكرناه منذ أيام بضرورة التمسك بالتسوية، فالبديل عنها هو المجهول الذي يأتي على حساب لبنان".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البعريني: الحريري أثبت بخطابه أنه رجل دولة بإمتياز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.