القومي: من حق التلامذة الحصول على بطاقات ترشيحهم للامتحانات الرسمية

أكدت عمدة التربية والشباب في "​الحزب السوري القومي الاجتماعي​" في بيان لها "حق التلامذة في الحصول على بطاقات ترشيح تمكنهم من إجراء امتحانات الشهادة الرسمية، إذ لا يجوز تحميل هؤلاء وزر المشكلات والتسيّب الحاصل في قطاع التعليم، العام منه والخاص".

وأشارت العمدة الى أنه "من منطلق الحرص على مستقبل التلامذة لأنهم مستقبل البلاد، تدعو ​وزارة التربية​ الوطنية إلى اتخاذ الاجراءات والخطوات الكفيلة بحفظ حق التلامذة الذين لسبب أو لآخر لم يحصلوا على بطاقات الترشيح للشهادة الرسمية، وذلك من خلال تنظيم دورة استثنائية عاجلة وإجراء الإمتحانات في غضون أسبوع، إذا كان متعذرا الحاقهم بالامتحانات المقررة".

وطالبت بـ"إيلاء ​التعليم الرسمي​ كل اهتمام، من خلال تعزيز دور المدرسة الرسمية، ووضع ضوابط للمدارس الخاصة لكي تكون مستوفية الشروط المطلوبة. وهذا لا يتحقق إلا من خلال وضع خطة تربوية تنهض بالتعليم في ​لبنان​، وتعزز دور المدرسة الرسمية والجامعة الوطنية، ووفق مناهج جديدة موحدة، ترسخ المواطنة وتعزز ​الحياة​ المدنية والوطنية".