كنعان: انتهت جلسة لجنة المال بالوصول الى المادة 42 مع تعليق عدد من المواد

اعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أن "الجلسة المسائية للجنة المال انتهت بالوصول الى المادة 42 مع تعليق عدد من المواد المتعلقة بتعديل ضريبة الدخل التي ستبدأ اللجنة غداً بدراستها".
وافادت قناة الـ nbn بأن "لجنة المال اقرت اعفاء المؤسسات التي يبلغ حجم اعمالها 50 مليون ليرة من ضريبة الـ tva وابقائها على تلك التي تبلغ اعمالها 100 مليون".
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