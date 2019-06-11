مدير الشؤون السياسية بالخارجية بحث مع ساترفيلد آخر التطورات بملف ترسيم الحدود

استقبل مدير الشؤون السياسية في ​وزارة الخارجية​ ​غدي خوري​، مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ​دايفيد ساترفيلد​ واطلع منه على آخر التطورات في شأن ملف ​ترسيم الحدود​ بين ​لبنان​ واسرائيل.

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