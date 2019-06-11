شكرا لقرائتكم خبر عن وفد برلمانى يتفقد ملاعب كأس الأمم الإفريقية 2019.. ويزور معسكر المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتفقد غد الأربعاء وفد برلمانى من أعضاء لجنة الشباب والرياضة بالتعاون مع هيئتى مكتب لجنتى الشؤون الإفريقية والسياحة،ملاعب كأس الأمم الإفريقية 2019 في الفترة من 12 حتى 16 يونيو الجارى.

ومن المقرر أن تبدأ الجولة بزيارة ملاعب محافظة القاهرة (الدفاع الجوي ودار السلام واستاد القاهرة)، يعقبها التوجه للسويس بعد غد الخميس لزيارة استاد السويس ، ويواصل الوفد جولته يوم الجمعة بزيارة استاد الاسماعيلية ولقاء المحافظ وعدد من القيادات التنفيذية للوقوف على استعدادات المحافظة للبطولة.

ويختتم الوفد جولته بزيارة مدينة الاسكندرية يومى السبت والأحد، حيث سيتم زيارة استاد الاسكندرية، ومعسكر المنتخب ببرج العرب، وحضور المباراة الودية التي تجمع المنتخب الوطني بغينيا.