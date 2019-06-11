شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام" يشترط عضوية مقدمى برامج التوك شو ورؤوساء التحرير بنقاباتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشترط المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فى الضوابط التى وضعها لتنظيم عمل برامج التوك شو أن يكون مقدم البرنامج ورئيس تحريره أعضاء بنقاباتهم، وأن يكون رئيس التحرير مسئولًا عما يذاع.

كما تضمنت ضوابط برامج التوك شو أن يجمع مقدم البرنامج بين فنون البرامج من حيث البث المباشر إلى لقاءات إلى اتصالات إلى تقارير مصورة وأن ينسق مع مصادر الدولة فيما يخص أخبارها، وأن ينوه فى فقراته عن الفئة العمرية المستهدفة.

جاء ذلك فى إطار حرص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على ضبط المشهد الإعلامى من حيث الالتزام بالمهنية باعتبارها ركيزة من ركائز تقدم الإعلام وتطوره.