شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام": ظهور الأطباء بالبرامج بعد موافقة النقابة و"الصحة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام عدد من الضوابط لتنظيم عمل البرامج الدينية و الطبية و الرياضية و برامج التوك شو، وذلك بهدف إرساء معنى المسئولية الإعلامية والقيم الأخلاقية أثناء ممارسة الإعلامى لعمله، وإرساء لخطاب إعلامى تنموى يعلى من شأن الوطن، ولا يحرض على التمييز والعنف والكراهية.

وجاء من بين ضوابط البرامج الرياضية:

- الحيادية وعدم التحيز للانتماء الفردى لأى من أسرة البرنامج

-عدم تسيس المحتوى وربطه تلميحا و تصريحا بأوضاع الشارع

-احترام الرموز الرياضية عدم التحريض أو اثارة الرأى العام عدم التدخل فى أعمال التحكيم و التدريب

-احترام القواعد و التشريعات الرياضية محليا و اقليميا و دوليا

-الالتزام بتطبيق قانون الملكية الفكرية و الحقوق الحصرية

-تبنى المواهب الرياضية

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-مراعاة التنوع فى المحتوى و الضيوف ارساء ثقافة رياضية متنورة و غير متعصبة ايجاد قاموس رياضى لتثقيف المشاهدين

كما تضمنت ضوابط البرامج الطبية :

-عدم قبول برامج مهداه أو بنظام تأجير الوقت أو الانتاج المشارك الا بعد العرض على المجلس

-عدم الاعلام عن مستشفيات أو مراكز علاجية الا بعد التأكد من تسجيلها بوزارة الصحة و السماح لها بالعمل

-عدم الاعلان عن ادوية الا بعد الحصول على موافقة ادارة الصيدلية بوزارة الصحة

-مراعاة عدم عرض مشاهد اثناء العمليات الجراحية تظهر شخصية المريض الا بعد الحصول على الموافقة

-عدم السماح بظهور الضيوف الأطباء الا بعد الحصول على موافقة نقابة الأطباء ووزارة الصحة و الجامعة التابع لها الطبيب لتحديد درجة العلمية