أم الطفلة تعرضت للاغتصاب: عطاها 50 درهما و”سندويش” ولاحا فوسط الغرسة- فيديو

فيديو: يونس الميموني

كشفت أم طفلة، ضحية الاغتصاب، أمس الاثنين، في طنجة، تفاصيل مثيرة حول حادثة الاعتداء على ابنتها من طرف شخص، يبلغ من العمر 40 سنة، وقالت إنه منحها ورقة نقدية من فئة 50 درهما مقابل تلبية نزواته في أرض خلاء.

وأضافت الأم ذاتها، أن أحد المارة من شارع الكورنيش، شاهد ابنتها مع شخص في وضعية مخلة بالحياء، وهو ما جعله يتدخل، ويلقي القبض على مرتكب الفعل بمساعدة من أبناء المنطقة، قبل أن تحضر دورية عناصر الأمن إلى عين المكان وتنقله إلى مخفر الشرطة للتحقيق معه.

وأبرز شاهد عيان، يعمل حارس سيارات في المنطقة، أنه اكتشف الاعتداء على الطفلة بالصدفة، حينما كان يقوم بجولة بجوار الموقف، الذي يحرسه، إذ فوجئ من هول البشاعة، التي شاهدها، ليقوم بعدها بإلقاء القبض على الشخص، وإخبار المصالح الأمنية بالحادثة.