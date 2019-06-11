سابقة.. أمن الرباط يحجز أقمصة وصدريات متطورة تساعد على الغش في الإمتحانات -صور

حجزت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، مساء أمس الاثنين، وعلى بعد ساعات قليلة من انطلاق الامتحان الموحد الباكالوريا، أقمصة متطورة موصولة بسماعات رقمية كانت موجهة للمترشحين الراغبين في ارتكاب أعمال الغش في الامتحانات.

وكشف مصدر أمني، بأن الشرطة القضائية بمدينة الرباط كانت قد أوقفت شخصا يبلغ من العمر 20 سنة، وهو في حالة تلبس بحيازة وترويج أقمصة سوداء اللون، عبارة عن صدرية موصولة بجهاز معلوماتي وبسماعات إلكترونية لا سلكية، يشتبه في تسخيرها في أعمال الغش في امتحانات الباكالوريا.

وقد مكنت الأبحاث والتحريات المنجزة في إطار هذه القضية من تشخيص هوية تلميذة من المترشحين الأحرار، كانت قد اشترت قميصا مماثلا لأغراض الغش في الباكالوريا، والتي تم إخضاعها بدورها لإجراءات البحث القضائي.

وشدد المصدر الأمني على أن الشرطة القضائية احتفظت بالمشتبه فيه الرئيسي تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وتم الاستماع إلى المشتبه فيها الثانية على أساس تقديمها في حالة سراح بعد انتهاء مجريات البحث التمهيدي، في حين لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة لتوقيف المتورط الرئيسي الذي يشتبه في كونه قام بتهريب هذه المعدات المحظورة من الخارج.

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