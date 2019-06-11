النقب: مصرع طفل دهسا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي الطفل صُهيب نعيم الأعسم (6 أعوام)، مصرعه، مساء اليوم الثلاثاء، متأثرًا بجراحه الحرجة التي أصيب بها في حادث دهس، وقع في قرية أبو تلول في منطقة النقب.

وفي التفاصيل، جاء أن سيارة صدمت الطفل في التجمع العربي البدوي المحاذي لشارع رقم (25)، ونقل بواسطة سيارة خاصة، إلى سيارة إسعاف انتظرت عند مدخل قرية أبو تلول.

ولفتت المصادر الطبية إلى أن حالة الطفل قدرّت بالحرجة، وتم نقله على وجه السرعة إلى مستشفى "سوروكا" في مدينة بئر السبع، ليتم الإعلان لاحقًا عن وفاته متأثرًا بإصابته.

وذكرت الشرطة أن التحقيقات الأولية أثبتت أن الطفل تعرّض للدهس عند مدخل منزل عائلته. وأضافت أنها شرعت بالتحقيق في ملابسات الحادث.