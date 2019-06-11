ماذا قال هازارد عن مقارنته بميسي؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أكال النجم البلجيكي، إيدين هازارد، الذي من المقرر ارتداءه قميص ريال مدريد الإسباني الموسم المقبل، المديح بنجم برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي.

وذكر هازارد في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية "مقارنتي بميسي؟ هذا مستحيل".

وتابع "صحيح أننا متشابهان في الصفات الجسدية، من حيث صغر الحجم والتمتع بالسرعة، ولكنه يسجل في جميع المباريات وهو ما أفتقده.. ولذلك لا يمكن مقارنتي بمن لا يقارن".

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وأضاف اللاعب المنضم حديثًا إلى ريال مدريد "ميسي أفضل لاعب في التاريخ، ولا يمكننا وضع لاعب آخر بجانبه".

وحول مواجهة الذهاب بين تشيلسي وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا موسم 2017 - 2018، قال هازارد "حضر أبنائي الثلاثة المباراة، حيث أن الكبير مشجع لميسي، وكلنا من مشجعي ليو، وأردت رؤيته في تلك المباراة، لأنه لاعب من نوعية خاصة".

وأتم "أخطأت في هذه المباراة وقمت بتمرير الكرة للاعب برشلونة، حيث أخبروني بعد ذلك أن ابني الكبير قال والدي اعتقد أنه يلعب مع البارسا".