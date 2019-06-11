المدرب فرهود: أبناء الرينة سينافس على الصعود

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعاقدت إدارة فريق الدرجة الثانية بالمنطقة الشمالية "ب"، أبناء الرينة، مع المدرب حنا فرهود ابن مدينة حيفا من أجل قيادة الفريق في الموسم الكروي المقبل 2019-2020.

وقام الفريق الريناوي بتدعيم صفوفه من خلال التعاقد مع عدد من اللاعبين المجربين إلى جانب لاعبين محليين، سعيًا نحو المنافسة على الصعود إلى مستوى الدرجة الأولى.

وفي هذا الصدد، قال المدرب حنا فرهود في حديث لـ"عرب 48"، إنه "تلقيت في الفترة الأخيرة عروضا من مختلف الفرق من أجل الاستفادة من خدماتي، من بينها فرق من الدرجة الأولى، وبدوري فضلت التوقيع مع أبناء الرينة كوني أحب التحديات وقد لمست استعداد الإدارة وتحفزها من أجل المنافسة على الصعود في الموسم الكروي القادم".

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وأضاف أنه "لدي التجربة الكافية في الدرجة التي يتنافس بها الفريق الريناوي، خصوصًا بعد مساهمتي بصعود النادي الرياضي حيفا والنادي الرياضي دبورية من نفس المنطقة، وبدون شك أن المنافسة ستكون صعبة لكنني كلي أمل بأن أكون عند حسن ظن الجميع سعيًا نحو تحقيق هدف الصعود".

وأشار إلى أن "الفريق بات جاهزا ومكتملا من ناحية كادر اللاعبين للموسم الكروي القادم، وأنا على ثقة بالكادر الموجود حتى نتوّج الموسم القادم بالصعود إلى مستوى الدرجة الأولى".

وختم فرهود بالقول إن "الفريق سيغادر لخوض معسكر تدريبي خارج البلاد وتحديدا في شهر آب/أغسطس المقبل، حتى نستعد للموسم الكروي المقبل على أتم وجه".