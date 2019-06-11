شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن إنتهاك بحري إسرائيلي لسيادة المياه الإقليمية اللبنانية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 7:55 مساءً, 11 يونيو 2019 م المناطق _ متابعات واصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاكه للسيادة اللبنانية والقرارات الدولية المتعلقة بهذا الشأن لاسيما القرار رقم 1701.

وأفادت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها اليوم أن: “زورقاً حربياً تابعاً للعدو الإسرائيلي انتهك المياه الإقليمية قبالة رأس الناقورة لمسافة حوالي 305 أمتار، ولمدة 4 دقائق”.

وأشار البيان إلى أنه “تجري متابعة موضوع الانتهاك بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان”.

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