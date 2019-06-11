واضات الهيئة، أن "شعبة البحث والتحري ضبطت عجلات نوع Bmw وكروان ملكي داخل الحرم الكمركي لغرض تهريبها الى داخل البلاد مخبأة خلف أثاث منزلي في اربع حاويات حجم (40) قدم"، مشيرة الى انه "تم احالة المضبوطات الى مركز شرطة ميناء ام قصر".
كانت هذه تفاصيل خبر المنافذ الحدودية تعلن إحباط محاولة تهريب 16 عجلة دون الموديل في ميناء أم قصرالشمالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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