المنافذ الحدودية تعلن إحباط محاولة تهريب 16 عجلة دون الموديل في ميناء أم قصرالشمالي

وقالت الهيئة في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إنه "بناء على معلومات من الأمن الوطني تمكنا من إحباط محاولة تهريب ستة عشر عجلة دون الموديل في منفذ ميناء ام قصر الشمالي في محافظة البصرة".

واضات الهيئة، أن "شعبة البحث والتحري ضبطت عجلات نوع Bmw وكروان ملكي داخل الحرم الكمركي لغرض تهريبها الى داخل البلاد مخبأة خلف أثاث منزلي في اربع حاويات حجم (40) قدم"، مشيرة الى انه "تم احالة المضبوطات الى مركز شرطة ميناء ام قصر".

