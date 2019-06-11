مجلس الأمن يصدر قراراً بشأن المفقودين في النزاعات

وجاء في النص الذي وافق عليه أعضاء مجلس الأمن الـ15 بالإجماع: "يدعو المجلس جميع الأطراف المرتبطين بنزاعات مسلحة إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة الممكنة للبحث عن الأشخاص المفقودين وإتاحة استعادة رفاتهم وتقديم معلومات عن المفقودين".ونص القرار على وضع الأطفال المفقودين في دعوته لتطوير آليات تسهل البحث عن المفقودين.

ويطالب القرار من أطراف النزاعات المسلحة "حفظ وتسجيل البيانات الشخصية الخاصة بالأشخاص المحرومين من الحرية، بينهم أسرى حرب" الطرف الآخر في النزاع، و"السماح لهم بالتواصل مع عائلاتهم" تطبيقا للقانون الدولي.

ويؤكد القرار أيضا، على ضرورة إنشاء "مكاتب وطنية للمعلومات وآليات أخرى فور بدء النزاعات" بهدف تسهيل "تبادل المعلومات حول المحتجزين والمدنيين".