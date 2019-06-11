النوارس تُجهز على الصقور برباعية في كأس العراق

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2019-06-11 | 19:47
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تاهل فريق الزوراء الى نهائي كأس العراق، بفوزه الكبير على غريمه الازلي القوة الجوية 4-1 في المباراة التي اقميت على ملعب الشعب الدولي، في إطار نصف نهائي البطولة.
وبعد مرور اربع دقائق على صافرة بداية المباراة، افتتح مهند عبد الرحيم التسجيل للزوراء، ثم ضاعف عباس قاسم النتيجة بهدفٍ ثانٍ في الدقيقة 16، قبل ان يسجل علاء عباس الهدف الثالث في الدقيقة 35، لينتهي الشوط الاول بثلاثية نظيفة.
وفي الشوط الثاني، حاول فريق الصقور تدارك النتيجة بالضغط الى الامام، وبالفعل استطاع ان يسجل هدفاً عن طريق مصطفى محمد بالخطأ في مرماه في الدقيقة 78، لكن النوارس عادوا من جديد، ليسجلوا هدفاً رابعاً بمجهود فردي رائع عن طريق امير صباح في الدقيقة 85.
وفي الشوط الثاني، حاول فريق الصقور تدارك النتيجة بالضغط الى الامام، وبالفعل استطاع ان يسجل هدفاً عن طريق مصطفى محمد بالخطأ في مرماه في الدقيقة 78، لكن النوارس عادوا من جديد، ليسجلوا هدفاً رابعاً بمجهود فردي رائع عن طريق امير صباح في الدقيقة 85.
وبهذا الفوز ضرب الزوراء موعداً في نهائي الكأس، مع الكهرباء، الذي تغلب بدوره على الطلبة 3-0.
المحرر: محمد خليل
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