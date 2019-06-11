وقال المصدر في حديث لت الخليج 365، إن "قوة من شرطة اربيل المحلية عثرت اليوم على ﺟﺜﺔ إمرأة ﻣﻘﺘﻮﻟﺔ ﺩﺍﺧﻞ منزلها في حي كاني بقضاء ﺭاوندوز شرقي أربيل، وقد تم تشويه ﻭﺟﻬﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻗﺘﻠﻬﺎ".
واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الأجهزة الطبية شرعت بنقل جثتها إلى ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻄﺐ ﺍﻟﻌﺪﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﺭﺑﻴﻞ ﻭﻓﺘﺤﺖ الشرطة ﺗﺤﻘﻴﻘآ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﻼﺑﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﻭالسعي للقبض على ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﻳﻦ".
واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الأجهزة الطبية شرعت بنقل جثتها إلى ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻄﺐ ﺍﻟﻌﺪﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﺭﺑﻴﻞ ﻭﻓﺘﺤﺖ الشرطة ﺗﺤﻘﻴﻘآ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﻼﺑﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﻭالسعي للقبض على ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﻳﻦ".
كانت هذه تفاصيل خبر شرطة اربيل تعثر على جثة إمرأة داخل منزلها شرقي المحافظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.