شرطة اربيل تعثر على جثة إمرأة داخل منزلها شرقي المحافظة

وقال المصدر في حديث لت الخليج 365، إن "قوة من شرطة اربيل المحلية عثرت اليوم على ﺟﺜﺔ إمرأة ﻣﻘﺘﻮﻟﺔ ﺩﺍﺧﻞ منزلها في حي كاني بقضاء ﺭاوندوز شرقي أربيل، وقد تم تشويه ﻭﺟﻬﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻗﺘﻠﻬﺎ".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الأجهزة الطبية شرعت بنقل جثتها إلى ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻄﺐ ﺍﻟﻌﺪﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﺭﺑﻴﻞ ﻭﻓﺘﺤﺖ الشرطة ﺗﺤﻘﻴﻘآ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﻼﺑﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﻭالسعي للقبض على ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﻳﻦ".

