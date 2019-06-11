الصدر يدعو السعودية الى اعادة بناء قبور 'بقيع الغرقد'

وقال الصدر في تغريدة على موقعه في "تويتر" وأطلعت عليها الخليج 365، إن "الثامن من شوال هو ذكرى هدم قبور بقيع الغرقد في السعودية على يد شرذمة شاذة منحرفة تدّعي وصلاً بالإسلام زوراً وبهتاناً".

وأضاف أنه "مر على ذلك العشرات من السنين وكانت المملكة ترزح فيها تحت وطاة المتشددين قاطعي الرقاب وضاربي السياط".



وجدد الصدر دعوته إلى "السعودية وإلى ولي العهد على وجه الخصوص إلى اعادة بناء قبور (بقيع الغرقد)، ففي ذلك رضا الله وانهاء للصراعات الطائفية التي ملأت المنطقة وازدادت بعد هدمها".