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2019-06-11 | 19:04
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إستقبل وزير الشباب والرياضة، احمد رياض، اليوم الثلاثاء، رئيس واعضاء الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم، في مقر الوزارة، لمناقشة المشاكل المالية التي تواجههم.
وخاطب رياض، اعضاء الاتحاد، وفقاً للبيان، قائلا: "انتم تتحملون ما لا يتحمله الاخرين لهذا وضعنا آلية عمل حقيقية ومدروسة تتضمن اجراءات ادارية وقانونية ثابتة، لتكون منهجاً يتم العمل به وعلى اساسه، خدمة للرياضة العراقية وكرة القدم بالاخص".
واوضح وزير الشباب والرياضة، أن "اسباب تأخير صرف مبلغ (750) مليون دينار لاتحاد الكرة، يعود لعدم حصول الموافقة من قبل وزير المالية حصرا على تنزيل الرصيد في الميزانية التشغيلية، مؤكدا دعمه للمنتخبات الوطنية الرياضة في استحقاقاتها الخارجية".
واشار "رياض"، الى ضرورة "ايجاد حل لرواتب الموظفين في اتحاد الكرة بسبب تخصيص الجهات الرقابية نسبة 10% من الميزانية للرواتب والمتبقي للانشطة والفعاليات الرياضية، لافتاً الى ان عام 2020 سيكون الاتحاد هو من يناقش ميزانيته مع الجهات ذات العلاقة".
واكمل البيان، "في ختام الاجتماع تم التوصل الى الآتي: 1- استمرار آلية العمل الحالية لاتحاد الكرة وتقديم الدعم المالي واللوجستي له بعيدا عن اية تقاطعات شخصية وإدارية، 2- صرف رواتب مدربي الفئات العمرية ورواتب موظفي الاتحاد لثلاثة اشهر فقط، 3- صرف مستحقات مدرب المنتخب الوطني العراقي "ستريشكو كاتانيتش" من الاموال المخصصة لاتحاد الكرة للتعاقد مع مدرب اجنبي في ذمة اللجنة الاولمبية".
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة يتلقى الضوء الاخضر لصرف مستحقات مدرب المنتخب الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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