مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون الاستملاك العيني للأراضي والبساتين

وأضاف أن "مجلس الوزراء ناقش في جلسته الاعتيادية العديد من القضايا واصدر القرارات اللازمة بشأنها ، وإضافةً الى مشروع قانون الاستملاك وافق المجلس على مشروع قانون كلية القوة الجوية و مشروع قانون الكلية البحرية".
وأشار المكتب، إلى أنه "تمت الموافقة خلال الجلسة، على مشروع قانون الهيئة الوطنية للرقابة النووية والاشعاعية والكيميائية والبايولوجية الذي عرض مجدداً على مجلس الوزراء، الى جانب الموافقة على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية المنظمة الهيدروغرافية الدولية بصيغتها المعدّلة".
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