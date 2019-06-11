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مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون الاستملاك العيني للأراضي والبساتين

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وذكر مكتب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "المجلس وافق في جلسته التي عقدت اليوم، على مشروع قانون الاستملاك العيني للأراضي والبساتين الواقعة ضمن التصميم الاساسي لمدينة بغداد والبلديات، والذي عرض مُجددا على مجلس الوزراء".

وأضاف أن "مجلس الوزراء ناقش في جلسته الاعتيادية العديد من القضايا واصدر القرارات اللازمة بشأنها ، وإضافةً الى مشروع قانون الاستملاك وافق المجلس على مشروع قانون كلية القوة الجوية و مشروع قانون الكلية البحرية".

وأشار المكتب، إلى أنه "تمت الموافقة خلال الجلسة، على مشروع قانون الهيئة الوطنية للرقابة النووية والاشعاعية والكيميائية والبايولوجية الذي عرض مجدداً على مجلس الوزراء، الى جانب الموافقة على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية المنظمة الهيدروغرافية الدولية بصيغتها المعدّلة".


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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