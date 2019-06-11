الانيق يدخل في نفق مظلم

2019-06-11 | 18:54
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تسببت خسارة فريق الطلبة امام الكهرباء (3-0) في نصف نهائي كأس العراق، ببعثرة اوراق "الانيق" بعد الخروج من البطولة الوحيدة التي ينافس على لقبها الفريق.
اول ردة فعل بعد الخسارة، جاءت من قبل امين سر النادي، عباس وحيد، الذي قرر تقديم استقالته فور انتهاء المباراة، الامر لم يتوقف عند وحيد، فمدرب الفريق ثائر احمد غادر ملعب المباراة غاضباً بسبب الخسارة وردة فعل الجماهير معلناً استقالته.
"الانيق" لم يتسلم الاموال منذ 9 اشهر، لكن ادارة النادي سيرت الامور في الموسم الحالي على امل تسلم مبلغ مالي من قبل وزارة التعليم العالي، ونظراً لعدم تلقيها الدعم، لجأت الادارة الى وزير الشباب والرياضة احمد رياض على امل ايجاد مخرج من الازمة.
موسم اخر للنسيان بالنسبة لجماهير الانيق، فالخروج كان مريراً من كأس العراق بعدما كان على بعد 90 دقيقة فقط من المباراة النهائية، على امل ان يتم اعادة ترتيب اوراق البيت الازرق في الموسم المقبل.
"الانيق" لم يتسلم الاموال منذ 9 اشهر، لكن ادارة النادي سيرت الامور في الموسم الحالي على امل تسلم مبلغ مالي من قبل وزارة التعليم العالي، ونظراً لعدم تلقيها الدعم، لجأت الادارة الى وزير الشباب والرياضة احمد رياض على امل ايجاد مخرج من الازمة.
موسم اخر للنسيان بالنسبة لجماهير الانيق، فالخروج كان مريراً من كأس العراق بعدما كان على بعد 90 دقيقة فقط من المباراة النهائية، على امل ان يتم اعادة ترتيب اوراق البيت الازرق في الموسم المقبل.
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