صفقة الـ121 مليار دولار.. اندماج في صناعة الطيران يثير قلق البنتاجون

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، الإثنين، إن قيادات الوزارة منخرطون في محادثات مع كبار مسؤولي القطاع من أجل فهم الآثار المترتبة على اندماج يونايتد تكنولوجيز مع رايثيون.

وقال بيان: "إلون لورد وكيل وزارة الدفاع للتسليح والمشتريات على اتصال مع قيادات القطاع لفهم الآثار المترتبة والحوكمة الناتجة عن هذا الاستحواذ."

وقد تُحدث الصفقة، البالغة قيمتها 121 مليار دولار التي أعلنت أمس الأحد ومن المتوقع إغلاقها منتصف 2020، انقلابا في قطاع صناعات الطيران، حيث ستنشئ مجموعة تغطي أعمالها النقل الجوي التجاري والسلاح. وسيكون البنتاجون من أكبر عملاء الشركة الجديدة.

ومساء الأحد، أعلنت مجموعتا "رايثيون" و"يونايتد تكنولوجيز" الأمريكيتان العملاقتان في مجالي صناعة الدفاع والطيران أنهما وقعتا اتفاقية اندماج ستنبثق منها واحدة من كبرى المجموعات العالمية في هذين القطاعين.

وقالت المجموعتان، في بيان مشترك، إن عملية الاندماج عبر تبادل الأسهم ستُنجز في النصف الأول من عام 2020.

وأوضحت المجموعتان أنّ الكيان الجديد، الذي يجمع بين محفظتي المجموعتين المتكاملتين للغاية، سوف يطلق عليه اسم "ريثيون تكنولوجيز كوربوريشن".

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ومجموعة ريثيون هي عملاق في مجال صناعات الدفاع، في حين أن "يونايتد تكنولوجيز" هي مجموعة عملاقة في مجال صناعة الطيران.

ويتوقع أن يبلغ إجمالي مبيعات المجموعة الجديدة نحو 74 مليار دولار في عام 2019.

وقال البيان إنّ مساهمي ريثيون سيحصلون على 2,3348 سهماً من أسهم شركة "يونايتد تكنولوجيز" مقابل كل سهم من أسهمهم.

وبمجرد اكتمال صفقة الاندماج سيمتلك مساهمو يونايتد تكنولوجيز 57% من الكيان الجديد، في حين سيتملك مساهمو ريثيون النسبة المتبقية والبالغة 43%، حسب البيان.

ورايثيون مشهورة خصوصاً أنها المجموعة المصنعة لصواريخ توماهوك المجنحة وصواريخ باتريوت المضادة للصواريخ.

أما "يونايتد تكنولوجيز" فمشهورة من جهتها بمحركات "برات أند ويتني" التي تصنعها وتعتبر درة الملاحة الجوية، سواء أكانت مخصصة للاستخدام المدني أم العسكري (مقاتلة إف-35 متعددة الأدوار، والتي تعد واحدة من أكثر الطائرات تطوراً في العالم مزودة بمحرك من هذا النوع).

وحسب البيان، فإن "يونايتد تكنولوجيز" ستنجز بحلول النصف الأول من عام 2020 عملية فصل أنشطتها في قطاعي المصاعد (شركة أوتيس) وأنظمة التبريد وتكييف الهواء (شركة كاريير)، واللتين ستصبحان شركتين مستقلتين.