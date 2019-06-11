أسطورة الاسكواش المصري ينتقد محمد صلاح

انتقد كريم درويش، أسطورة الإسكواش المصري، محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، بسبب تخلفه عن الانضمام لمعسكر المنتخب المصري خلال الفترة الماضية، بل وقيامه بنشر صور له خلال قضاء إجازته رغم التزام زملائه في المعسكر.

وانطلق معسكر المنتخب المصري استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية يوم 6 يونيو/حزيران، بحضور جميع اللاعبين الدوليين المحليين والمحترفين، باستثناء محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي الذي انضم بعدها بأيام، ومحمد صلاح الذي يقضي إجازته الصيفية في الغردقة حتى الآن.





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وكتب كريم درويش عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "قد لا يعجب الكثيرين ما سأقوله، مع كامل احترامي وتقديري لمحمد صلاح، لكن الصور التي ينشرها في الغردقة خلال معسكر منتخب مصر فيها استفزاز كبير وعدم مسؤولية على الأقل لزملائه اللاعبين من وجهة نظري، لو قام لاعب آخر بنفس أمر لما رحمه أحد".

وأنهى محمد صلاح الموسم في 1 يونيو/ حزيران الماضي، عندما قاد ليفربول للفوز على توتنهام الإنجليزي بنتيجة 2-0، في المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المتوقع أن ينضم النجم المصري إلى معسكر المنتخب خلال الساعات المقبلة، استعدادا لمباراة تنزانيا الودية، الخميس المقبل، قبل 3 أيام من مواجهة غينيا يوم الأحد.

يُذكر أن المنتخب المصري سيخوض مباراته الأولى في بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 يوم 21 من الشهر الحالي ضد زيمبابوي، قبل مواجهة منتخبي جمهورية الكونغو وأوغندا يومي 26 و30 على الترتيب.