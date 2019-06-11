محمد بن زايد: الإمارات وألمانيا تتشاركان التطلعات بإرساء الأمن

أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن الإمارات وألمانيا شريكتان في العمل من أجل السلام والاستقرار على الساحتين الإقليمية والدولية، وترسيخ قيم التسامح والتعايش بين البشر.

وأضاف الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال لقائه مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، في قصر بيليفو بالعاصمة الألمانية برلين، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى ألمانيا وتستغرق يومين، أن "الإمارات وألمانيا لديهما موقف مشترك من نبذ الإرهاب، وضرورة التصدي للقوى التي تدعمه، أو تبرر ممارساته".

وبحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع شتاينماير سبل تعزيز الصداقة والتعاون بين البلدين ومجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان صافح مستقبليه في قصر بيليفو، وكان بينهم ستيفن ستينلين، وزير دولة ومدير مكتب الرئيس ونيلز انن، وزير دولة في وزارة الخارجية، وايرنست بيتر فيشر، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الدولة، وعدداً من المسؤولين، فيما صافح الرئيس الألماني الوفد المرافق للشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

ورحب الرئيس الألماني بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان، متمنياً أن تعمل هذه الزيارة المهمة على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات ودفعها إلى آفاق أرحب وأوسع.

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وخلال اللقاء استعرض الجانبان العلاقات بين البلدين وأهم المشاريع المشتركة التي تخدم المصالح المتبادلة، كما تم استعراض مجمل القضايا والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

من جانبه أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن سعادته بزيارة ألمانيا الاتحادية ولقاء رئيسها، ناقلاً إليه تحيات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وتمنياته للشعب الألماني الصديق دوام التقدم والاستقرار.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن الإمارات تولي العلاقات مع جمهورية ألمانيا الاتحادية أهمية خاصة، وتحرص على توثيق الروابط بين البلدين، خاصة في المجالات التي تتعلق باقتصاد المستقبل، وما يتصل به من تكنولوجيا وابتكار وبحث علمي وغيرها.

وأوضح أن العلاقات بين الإمارات وألمانيا الصديقة لا تنحصر في المجالات السياسية والاقتصادية والتكنولوجية فقط، وإنما تمتد كذلك إلى المجالات الثقافية والتعليمية، ما يمنحها عمقاً حضارياً وشعبياً خاصاً، ويجعلها نموذجاً للعلاقات المتطورة باستمرار.

حضر اللقاء من الجانب الإماراتي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة المبعوث الخاص لجمهورية ألمانيا الاتحادية، وعلي بن حماد الشامسي، نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، وفارس محمد المزروعي، المستشار في وزارة شؤون الرئاسة، وعلي عبدالله الأحمد، سفير الدولة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية.

وقد اصطحب الرئيس الألماني صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى حديقة قصر بيليفو؛ حيث تجولا في أرجائها وتبادلا الأحاديث الودية حول علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قد وصل إلى برلين في زيارة رسمية إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية تستمر يومين.