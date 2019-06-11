"الحرية والتغيير" بالسودان تعلق "العصيان" بعد فشله

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العين الإخباريةالثلاثاء 2019/6/11 09:38 مساء بتوقيت أبوظبي
انتظام العمل في موانئ السودان
أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان، الثلاثاء، تعليق العصيان المدني حتى إشعار آخر، وذلك بعد 3 أيام من فشله وعدم انصياع السودانيين لتلك الدعوات.
ودعت قوى الحرية والتغيير، في بيان، السودانيين إلى مزاولة أعمالهم اعتباراً من غد الأربعاء.
وكان السودانيون أفشلوا، الأحد الماضي، دعوات المعارضة لبدء عصيان وإضراب مدني شامل، للضغط على المجلس العسكري الانتقالي لتسلم السلطة دون وضع خطة أو برنامج زمني قابل للتطبيق لاستئناف العملية السياسية.
وأكدت المؤسسات الحكومية السودانية أن العمل في العاصمة الخرطوم والولايات المختلفة يسير بشكل طبيعي، دون تأثير لتلك الدعوات، ما أكد فشل شل الحركة في البلاد.
وقالت وكالة الأنباء السودانية (سونا)، أمس الإثنين، إن العمل انتظم بالبنوك والمصارف السودانية بالخرطوم لليوم الثاني، عقب عطلة عيد الفطر.
وفي وقت سابق الثلاثاء، قدّم المجلس العسكري بالسودان، رسالة شكر وتقدير للشعب السوداني؛ جراء رفضه دعوات العصيان المدني في البلاد، في إشارة ضمنية لفشله.
وأعرب المجلس العسكري في بيان عن شكره لفئات الشعب المختلفة والعاملين بالقطاعين العام والخاص؛ لتمسكهم بـ"القيم الوطنية والتحلي بالمسؤولية" ورفض تلك الدعوات.
وأكد المجلس المضي قدماً في الاضطلاع بالمسؤولية التي يمليها عليه الواجب الوطني حتى تبلغ غاياتها في تحقيق الأمن والاستقرار والتوافق السياسي.
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