الإمارات: هدفنا دعم الاستقرار والانتقال السياسي المنظم بالسودان

أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الثلاثاء، أن الإمارات هدفها دعم الاستقرار والانتقال السياسي المنظم بالسودان.

وقال في تغريدة على حسابه في تويتر "يستمر تواصل الإمارات مع كل مكونات المعارضة السودانية ومع المجلس العسكري الانتقالي".

وتابع "رصيدنا الخير ومصداقيتنا وسيلتنا للمساهمة في دعم الانتقال السلمي بما يحفظ الدولة ومؤسساتها في السودان الشقيق، لا شك أنها مرحلة حساسة بعد سنوات دكتاتورية البشير والإخوان".

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وفي تغريدة أخرى شدد قرقاش على أن "علاقتنا التاريخية والمشتركة والمتميزة مع السودان الشقيق أبدية، وسعينا الدائم للمساهمة في قضايا التنمية والاستقرار سيستمر".

وأوضح أن الخطوط ميسرة في التواصل مع كافة الأطراف السودانية، لافتا إلى أن "دورنا منظوره وطني وعربي وهدفه دعم الاستقرار والانتقال السياسي المنظم والسلس".

وأعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان، الثلاثاء، تعليق العصيان المدني حتى إشعار آخر، وذلك بعد 3 أيام من فشله وعدم انصياع السودانيين لتلك الدعوات.

ودعت قوى الحرية والتغيير، في بيان، السودانيين إلى مزاولة أعمالهم بدءا من غد الأربعاء.

كان السودانيون أفشلوا، الأحد الماضي، دعوات المعارضة لبدء عصيان وإضراب مدني شامل، للضغط على المجلس العسكري الانتقالي لتسلم السلطة دون وضع خطة أو برنامج زمني قابل للتطبيق لاستئناف العملية السياسية.