القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عبدالله الحربي، طبيب إماراتي مبتعث في ألمانيا، أبدى سعادته من زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية للعاصمة الألمانية برلين، واصفاً الزيارة بأنها تدفعهم كمبتعثين للخارج إلى تقديم أفضل ما لديهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مبتعث إماراتي في برلين: زيارة الشيخ محمد بن زايد تدفعنا لتقديم أفضل ما لدينا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.