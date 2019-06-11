أوروبا تستبق الحكومة البريطانية الجديدة: لن نغير بريكست

أكدت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، أن انتخاب رئيس وزراء جديد لبريطانيا لن يغير اتفاق خروج لندن من الاتحاد الأوروبي الذي جرى التوصل إليه مع رئيسة الوزراء المستقيلة تيريزا ماي.

وحول تعهد بوريس جونسون، المرشح الأوفر حظا لخلافة ماي، بحجب المليارات التي يتعين على لندن دفعها للاتحاد، قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية مارجاريتيس سخيناس: "الجميع يعلم المطروح على الطاولة، وكل الدول الأعضاء وافقت على ما هو مطروح، ولن يغير انتخاب رئيس الوزراء الجديد معالم الاتفاق".

في السياق نفسه، قال وزير الشؤون الأوروبية الألماني مايكل روث إنه لن يكون هناك استعداد لدى الاتحاد الأوروبي أو الدول الأعضاء به للتفاوض مجددا على اتفاق الخروج مع رئيس وزراء بريطانيا الجديد.

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وأضاف أن على من يتنافس على خلافة ماي، سواء في زعامة حزب المحافظين أو في منصب رئيس الوزراء، أن يعي ذلك جيدا قبل إطلاق تعهدات انتخابية.

ويطرح مرشحون لخلافة ماي التي استقالت الجمعة من رئاستها حزب المحافظين نيتهم إعادة فتح المفاوضات مع الأوروبيين، الأمر الذي يرفضه الاتحاد الأوروبي.

وهدد جونسون بعدم تسديد فاتورة بريكست، أي كامل المستحقات، كما نص اتفاق بريكست في حال رفض الاتحاد الأوروبي شروطا أفضل لبلاده للخروج من الاتحاد.

والاتفاق لم يذكر أرقاما، لكنه يعتمد أسلوبا ومبادئ لتحديد المبالغ المتوجبة على لندن، وتقدر الحكومة البريطانية قيمة المبلغ بما بين 40 و45 مليار يورو.