الرئيس الألماني يستقبل الشيخ محمد بن زايد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقبل الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية لدى وصوله إلى العاصمة الألمانية برلين.

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