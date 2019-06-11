عقوبات أميركية على 16 شخصا ضمن قائمة العقوبات على شخصيات سورية

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات على 16 فردا وكيانا على علاقة بسوريا.

وشملت العقوبات الأمريكية التي تم الإعلان عنها، اليوم الثلاثاء، 3 أشخاص و13 كيانا مسجلا في اللاذقية ودمشق ودبي وبيروت وحمص، تعتقد واشنطن أنها على علاقة بالسلطات السورية.

ومن بين الأشخاص الذين طالتهم العقوبات الأمريكية الجديدة رجل الأعمال السوري سامر الفوز الذي تقول عنه وسائل الإعلام إنه مقرب من الرئيس السوري بشار الأسد.