الكتبي: للإمارات دور بارز في محارب الإرهاب ودعم الإسلام الوسطي

قالت ابتسام الكتبي، رئيسة مركز الإمارات للسياسات، إن محاربة الإرهاب في المنطقة أصبح من أهم أولويات السياسة الخارجية الألمانية.. لافتة إلى أن ألمانيا ترى في الإمارات عنصراً مهماً في الحرب القائمة على الإرهاب، ليس من الناحية الأمنية والاستخباراتية فحسب، بل حتى من الناحية الفكرية، باعتبار أن الإمارات تدعو إلى انتهاج الإسلام الوسطي الرافض للعنف.

وأضافت الكتبي، عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، اليوم الثلاثاء، حزيران 11، 2019: للإمارات مبادرات مهمة في هذا الشأن.. ولها دور بارز في محاربة الإرهاب والتطرف ودعم الإسلام الوسطي، وحاجة أوروبا بصفة عامة وألمانيا بصفة خاصة إلى الدور الإماراتي في هذا الشأن وخاصة مع تزايد عدد المسلمين فيها من جهة، ومحاولتها تقليص نفوذ تركيا وأجندتها السياسية على الجاليات المسلمة.

وحول إيران، أكدت الكتبي، أن ألمانيا متشبثة بالاتفاق النووي الإيراني، رغم معارضة الحليفين التقليدين لها (الولايات المتحدة وإسرائيل).

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ولفتت إلى ذلك يعود إلى أهمية التجارة والاستثمار في تحديد اتجاه القرار الدبلوماسي الألماني، والسلطات الألمانية لا يمكن أن تقدم لها الحماية من العقوبات الأمريكية.

وتابعت: عوّلت ألمانيا على طموحات كبيرة في التجارة البينية مع إيران، وكانت الحكومة تأمل في أن تصل المبادلات التجارية بين الطرفين إلى عشرة مليارات دولار.

واستدركت: لكن مع العقوبات الأمريكية الجديدة، فإن الشركات الألمانية مخيرة بين الحفاظ على استثماراتها في الولايات المتحدة الأمريكية أو في إيران، الأمر الذي دفع وزير الخارجية الألماني إلى وصف وضع الاستثمارات الألمانية في إيران بأنها "في ورطة حقيقية"، مؤكداً أن السلطات الألمانية لا يمكن أن تقدم لها الحماية من العقوبات الأمريكية.