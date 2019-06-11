الدوحة تواصل ترويج أكاذيبها ضد دول الرباعي العربي

الخليج 365 - متابعات

تواصل إمارة قطر ترويج الأكاذيب ضد الدول العربية خاصة الرباعي العربي المكافح للإرهاب في محاولة منها لتبييض وجهها أمام المجتمع الغربي الذي بات يشهد على دعم الدوحة للعديد من الجماعات المتطرفة والشخصيات الإرهابية.

وزعم مسئول قطرى فى مقال له بجريدة واشنطن تايمز، أن الدوحة، لديها رؤية تدعم حرية ومصالح الشعوب العربية عكس باقي جيرانها خاصة مصر والسعودية والإمارات والبحرين.

وتحاول قطر إلصاق التهم التي تطولها من تقارير المنظمات الدولية إلى الدول التي رفعت راية الحرب على الإرهاب والقضاء على مصادر تمويله، حيث تدعي قطر أن دول الرباعي العربي تعمل على تخويف وسجن المعارضين للحفاظ على الوضع الراهن، وهو الأمر الذي من الممكن أن نلمسه في احتجازها للعديد من المصريين دون توجيه أي تهم إليهم.

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وبحسب المسئول القطري فإن بلاده تدعم المعارضين ضد السلطات الشرعية فى البلاد العربية، إلا أن هذا المسئول القطري لم يوضح بالضبط عن أي معارضين يتحدث، هل عن هؤلاء الذين ينتهجون العنف ويمارسونه ويدعون إليه وينظرون لفكره أمثال قادة الإخوان المسلمين الإرهابية التي تحتضنهم الدوحة؟! أم عن نوع آخر من المعارضين.

واستنكر جاسم بن منصور الذي يعمل ملحقا إعلاميا للحكومة القطرية، وصف المملكة العربية السعودية والإمارات ومصر والبحرين، أصحاب الأفكار الإرهابية والداعين إلي العنف ضد الناس والمؤسسات الأمنية في البلاد، بأنهم متطرفون بسبب دعم أمير قطر لهذه الشخصيات.

وزعم جاسم بن منصور أن المقاطعة العربية غير قانونية وقائمة على أكاذيب بيد أنه أكد كل الانتقادات التي يوجهها لدولته الرباعي العربي من خلال إقراره بدعم بلاده لهؤلاء المتطرفين.