درير: الأطراف السودانية تتفق على مواصلة المباحثات لتشكيل مجلس سيادي

قال المبعوث الأثيوبي، محمود درير، إن الأطراف السودانية تتفق على مواصلة المباحثات بشأن تشكيل مجلس سيادي.

وأضاف درير، اليوم الثلاثاء، حزيران 11، 2019 أن ذلك سيتم استنادا إلى تم الاتفاق عليه.

وأعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، حزيران 11، 2019 تعليق العصيان المدني.

ويوم أمس قال القيادي في قوى الحرية والتغيير المعارضة في السودان، وجدي صالح، إن تعليق العصيان المدني سيتم بنهاية يوم الثلاثاء.

وأكد في حديثه لقناة سكاي نيوز عربية، أن المطلب الأساسي للمعارضة هو تحديد المسؤولين عن أحداث فض الاعتصام، والتي راح ضحيتها حوالي 100 قتيل.

Advertisements

و أضاف "نحن بانتظار إعلان المجلس العسكري نتائج التحقيق في أحداث فض الاعتصام".

وكان المجلس العسكري السوداني أعلن يوم أمس الإثنين، أن لجنة التحقيق المشتركة حول فض الاعتصام، توصلت إلى معلومات مبدئية في مواجهة عدد من المنتسبين للقوات النظامية، والذين تم التحفظ عليهم، لتقديمهم للجهات القضائية بصورة عاجلة.

وذكر المجلس العسكري، في بيان بحسب وكالة "سونا" السودانية الرسمية، أنه لن يتأخر عن محاكمة كل من تثبت إدانته وفقا للوائح و القوانين.

وبدأت اللجنة التي شكلتها النيابة العامة في السودان للتحقيق في أحداث اعتصام الخرطوم، أعمالها، واستجوبت عددا من الشهود، الخميس الماضي.