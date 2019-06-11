قرقاش: خطوط الإمارات ميسرة للتواصل مع كافة الأطراف في السودان

أكد وزير الدولة للشئون الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش، استمرار تواصل الامارات مع كافة مكونات المعارضة السودانية ومع المجلس العسكري الانتقالي.
وأضاف الوزير الإماراتي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الثلاثاء، حزيران 11، 2019: رصيدنا الخيّر ومصداقيتنا وسيلتنا للمساهمة في دعم الانتقال السلمي بما يحفظ الدولة ومؤسساتها في السودان الشقيق.
وتابع: لا شك أنها مرحلة حساسة بعد سنوات دكتاتورية البشير والإخوان.
وزاد: علاقتنا التاريخية والمشتركة والمتميزة مع السودان الشقيق أبدية، وسعينا الدائم للمساهمة في قضايا التنمية والاستقرار سيستمر.
وأردف قرقاش: خطوطنا ميسرة في التواصل مع كافة الأطراف ودورنا منظوره وطني وعربي وهدفه دعم الاستقرار والانتقال السياسي المنظم والسلس.
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