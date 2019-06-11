إيران تمنع مراسل صحيفة أمريكية عريقة من العمل داخل البلاد

الخليج 365 ـ متابعات

منع النظام الإيراني عمل مراسل صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية داخل البلاد، بدعوى عدم تمديد صلاحية رخصة مزاولة العمل الخاصة به منذ 4 أشهر.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية (صدا وسيما)، الثلاثاء، إن توماس أردبرينك، هولندي الجنسية، صحفي مقيم في طهران يعمل لصالح الصحيفة، منع من ممارسة العمل داخل البلاد منذ فبراير/شباط الماضي، بسبب مشكلة تتعلق بتراخيص العمل.

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وكان أردبرينك يرسل تقارير صحفية بشكل منتظم إلى "نيويورك تايمز" من طهران منذ عام 2012، ومتزوج بمصورة فوتوغرافية إيرانية معروفة تدعى "نيوشا توكليان"، التي تتعاون مع وكالة التصوير "ماجنوم" الفرنسية، في حين عجزت هي الأخرى عن الحصول على تمديد لرخصتها المهنية رغم عملها لصالح وكالات أنباء دولية بداية من عام 2011.

واتخذت الصحيفة الأمريكية قرارا بتحويل المسألة إلى قضية عامة بعد التعليقات الكثيفة على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث أصبح غياب أردبرينك عن التقارير الإخبارية واضحا على نحو متزايد، بسبب تصاعد التوترات بين السلطات الإيرانية والأمريكية.

مرارًا وتكرارًا، أكد المسؤولون في وزارة الخارجية الإيرانية للصحيفة الأمريكية أنهم سيعيدون الترخيص له قريبًا، لكنهم لم يقدموا أي توضيحات للتأخيرات أو أسباب إلغائها، طبقًا لما قاله إيكل سلاكمان رئيس تحرير صحيفة "نيويورك تايمز"، موضحًا أن هناك مؤشرات على حل الأمر قريبا.

وإلى الآن، لم يعلق النظام الإيراني على القضية، في حين زادت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو/أيار 2018 الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015، وإعادة فرض حزمتي عقوبات اقتصادية قاسية ضد نظام طهران لردع سياساته العدائية إقليميا.