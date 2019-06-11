عقوبات أمريكية جديدة تطال كيانات وأفرادا على علاقة بنظام الأسد

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، حزيران 11، 2019 عن فرض عقوبات جديدة بحق أفراد وكيانات قالت إنهم على علاقة بالنظام السوري.
وقالت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني إن العقوبات الجديدة تطال 16 كيانا وفردا بينهم رجل الأعمال السوري البارز سامر فوز المقرب من رئيس النظام بشار الأسد.
وأضافت الوزارة الأمريكية أن الولايات المتحدة أن من طالتهم العقوبات "مرتبطون بشبكة دولية يستفيد منها نظام الأسد"، مضيفة أن العقوبات ستعمل على قطع إمدادات واستثمارات للنظام".
وتابعت أن هذه الإجراء "سيعزز التزام الولايات المتحدة بفرض خسائر مالية على من يدعمون حكم الأسد الاستبدادي ، بما في ذلك سامر فوز"، وفق تعبيرها.
وتحدثت الوزارة عن سامر فوز وشقيقيه عامر وحسين وشركة أمان القابضة التي تملكها أسرته وتديرها في مدينة اللاذقية الساحلي، وقالت إنهم جنوا ملايين من خلال تطوير عقارات على أراض تم الاستيلاء عليها من الذين فروا من الحرب.
ولفتت إلى فوز وأقاربه و "الإمبراطوريته التجارية" التي يديرها استفادوا من فظائع الصراع السوري وحولوا ذلك إلى مؤسسة مدرة للربح".
وتنقل عن سيغال ماندلكر وكيل وزارة الخارجية لشؤون "الإرهاب" والاستخبارات المالية قوله إن "حكم الأقلية هذا دعم بشكل مباشر نظام الأسد القاتل وأقام مشاريع فاخرة على أراض سلبت ممن يفرون من وحشيته".
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