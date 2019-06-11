شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: ندعم الانتقال السلمي بما يحفظ الدولة السودانية ومؤسساتها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور أنور قرقاش، أن علاقة بلاده مع السودان هي علاقة أبدية، لافتاً إلى أن الإمارات تتواصل مع كافة مكونات المعارضة السودانية ومع المجلس العسكري الانتقالي.

وقال قرقاش عبر «تويتر» اليوم (الثلاثاء): «رصيدنا الخيّر ومصداقيتنا وسيلتنا للمساهمة في دعم الانتقال السلمي بما يحفظ الدولة ومؤسساتها في السودان الشقيق، ولا شك أنها مرحلة حساسة بعد سنوات دكتاتورية البشير والإخوان».

وأضاف: «سعينا الدائم للمساهمة في قضايا التنمية والاستقرار سيستمر، وخطوطنا ميسرة في التواصل مع كافة الأطراف، ودورنا منظوره وطني وعربي وهدفه دعم الاستقرار والانتقال السياسي المُنظَّم والسلس».