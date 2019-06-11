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المعارضة السودانية تعلن تعليق العصيان والمدني

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جدة - خالد شويل - رويترز (الخرطوم)

قالت قوى إعلان الحرية والتغيير المعارضة بالسودان اليوم (الثلاثاء) إنها ستعلق حملة العصيان المدني والإضراب العام بدءاً من غدٍ (الأربعاء) وحتى إشعار آخر.

وتسبب الإضراب في وقف معظم الأنشطة في العاصمة الخرطوم، فيما كان تحالف المعارضة يحاول الضغط على المجلس العسكري للتنازل عن السلطة.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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