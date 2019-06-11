شكرا لقرائتكم خبر عن المعارضة السودانية تعلن تعليق العصيان والمدني والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (الخرطوم)قالت قوى إعلان الحرية والتغيير المعارضة بالسودان اليوم (الثلاثاء) إنها ستعلق حملة العصيان المدني والإضراب العام بدءاً من غدٍ (الأربعاء) وحتى إشعار آخر.
وتسبب الإضراب في وقف معظم الأنشطة في العاصمة الخرطوم، فيما كان تحالف المعارضة يحاول الضغط على المجلس العسكري للتنازل عن السلطة.
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