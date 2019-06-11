شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات أمريكية على رجل أعمال سوري يدعم نظام الأسد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (واشنطن) اعلنت الولايات المتحدة اليوم (الثلاثاء) فرض عقوبات مالية على رجل أعمال سوري والشبكة التابعة له من شركاء وشركات لدعمه نظام بشار الاسد وتسهيله استيراد النفط الإيراني. اعلنت الولايات المتحدة اليوم (الثلاثاء) فرض عقوبات مالية على رجل أعمال سوري والشبكة التابعة له من شركاء وشركات لدعمه نظام بشار الاسد وتسهيله استيراد النفط الإيراني. وادرجت وزارة الخزانة الأمريكية على قائمتها السوداء رجل الأعمال السوري سامر فوز، وافراداً في عائلته وامبراطوريته التجارية. وقال مساعد وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية سيغال ماندلكر إن «رجل الأعمال السوري يدعم مباشرة نظام الأسد القاتل ويقيم استثمارات فاخرة على أراض سلبت من أشخاص فروا من وحشيته».



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