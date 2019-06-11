شكرا لقرائتكم خبر عن النمسا: الانتخابات التشريعية نهاية سبتمبر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (فيينا)

حدد موعد الانتخابات التشريعية المبكرة في النمسا التي سببتها فضيحة سياسية، في 29 سبتمبر 2019، وفق قرار تبنته اليوم (الثلاثاء) لجنة برلمانية.

وكان المستشار النمساوي المحافظ سباستيان كورتز أعلن في 18 مايو عن هذا الاقتراع وذلك اثر شريط فيديو مسيء لحزب الحرية (يمين متشدد) حليفه في الحكم منذ نهاية 2017.

وفي حين كان كورتز ورئيس البلاد الكسندر فان دير بيلن يريدان تنظيم هذه الانتخابات منتصف سبتمبر على أبعد تقدير، فان حزب الحرية والحزب الاشتراكي الديمقراطي المعارض حددا موعد الاقتراع في 29 سبتمبر.

ويشغل هذا الحزبان أغلبية مقاعد البرلمان الذي لازال يتعين شكليا أن يصادق على موعد الاقتراع.