شكرا لقرائتكم خبر عن الحريري: لا يجب وضع الخليج والسعودية في خصومة مع لبنان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أكد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أن العلاقات مع الدول العربية ليست خاضعة لمزاج بعض القوى والأحزاب، مضيفاً: «لا يجوز وضع دول الخليج وخصوصا المملكة العربية السعودية في موقع الخصومة مع لبنان».

وقال الحريري في كلمة له اليوم (الثلاثاء): «لا يجوز أن تُدار البلاد بالبهورة وزلات اللسان التي ندفع ثمنها من اقتصادنا»، مضيفاً: «كل بيت في لبنان لديه من يعمل في الخليج والسعودية»، مؤكدا أن كلمته في قمة مكة المكرمة كانت باسم لبنان.

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وتابع الحريري: «لا أحب المزايدات ولا المناكفات الطائفية ولو كنت أحبها لكنتم رأيتم البلد في مكان آخر كلياً. أنا موجود لأكمل نهج الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي علمنا أن نبحث عن حلول لا حروب. لست خائفاً لا على نفسي ولا على موقع رئاسة الحكومة، أنا أريد أن أبني البلد. أنا أكثر إنسان دفع ثمن محاربة الإرهاب».

واتهم الحريري القوى السياسية بعرقلة تشكيل الحكومة، وقال: «القوى السياسية تجتمع بمجلس الوزراء وتعرقل في الخارج»، مضيفاً: «مررنا بمراحل صعبة ولكن عملية تشكيل الحكومة عرقلت البلاد».

وطالب الحريري القوى السياسية بتأمين ظروف عودة السياح العرب وعدم عرقلتها. وشدد على عدم قبول أن يتطاول أي أحد على المؤسسات الأمنية كافة.