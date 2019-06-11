شكرا لقرائتكم خبر عن المفوضية الأوروبية: «لا إعادة تفاوض» حول «بريكست» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (بروكسل)
أكد رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، اليوم (الثلاثاء)، أن «لا إعادة تفاوض» حول اتفاق «بريكست» (خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي) أياً كان خلف رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، التي استقالت من منصبها الجمعة الماضية.
ويؤكد مرشحون لخلافة ماي أنهم يريدون إعادة فتح المفاوضات مع الأوروبيين.
وحذر يونكر في حديث بثه موقع «بوليتيكو.إي يو» من أنه لا إعادة تفاوض لمضمون اتفاق الانسحاب المبرم بين الاتحاد الأوروبي وماي.
وقال «ليس اتفاقاً بين تيريزا ماي وجان كلود يونكر بل بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي ويجب أن يحترمه رئيس الوزراء البريطاني القادم أياً كان».
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