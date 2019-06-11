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موسكو تفرج عن صحفي استقصائي

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جدة - خالد شويل - رويترز (موسكو)

أسقطت الشرطة الروسية اليوم (الثلاثاء) بشكل مفاجئ تهم الإتجار في المخدرات بحق الصحفي إيفان جولونوف، في تراجع نادر من السلطات أمام غضب أنصاره، الذين يزعمون أن التهم لفقت له بسبب تغطيته الصحفية، وتهديدهم بالخروج في احتجاج حاشد في موسكو.

وجولونوف (36 عاماً) صحفي معروف بكشف الفساد في دوائر المسؤولين بموسكو، واحتجزته الشرطة يوم الخميس واتهمته بالاتجار في المخدرات وهو ما نفاه بشكل قاطع.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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