شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو تفرج عن صحفي استقصائي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (موسكو)

أسقطت الشرطة الروسية اليوم (الثلاثاء) بشكل مفاجئ تهم الإتجار في المخدرات بحق الصحفي إيفان جولونوف، في تراجع نادر من السلطات أمام غضب أنصاره، الذين يزعمون أن التهم لفقت له بسبب تغطيته الصحفية، وتهديدهم بالخروج في احتجاج حاشد في موسكو.

وجولونوف (36 عاماً) صحفي معروف بكشف الفساد في دوائر المسؤولين بموسكو، واحتجزته الشرطة يوم الخميس واتهمته بالاتجار في المخدرات وهو ما نفاه بشكل قاطع.