احتجاز جنود متورطين في قتل المعتصمين بالسودان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - الخرطوم

أعلن المجلس العسكري الانتقالي السوداني أنه تم احتجاز عدد من الجنود في أعقاب مقتل العشرات من المتظاهرين السلميين في الخرطوم الأسبوع الماضي.

وذكر المجلس في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية (سونا) أنه تم العثور على أدلة أولية ضد عدد من عناصر القوات النظامية الذين تم وضعهم بعد ذلك في الحجز العسكري، قبل إحالتهم إلى السلطات القضائية بشكل عاجل، وأضاف: «يؤكد المجلس العسكري الانتقالي أنه لن يكون هناك تأخير في محاسبة من يثبت إدانتهم وفقا للوائح والقوانين».

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يأتي هذا فيما ذكرت لجنة أطباء السودان المركزية أن نحو 100 شخص قتلوا وجرح نحو 500 أثناء فض اعتصام الخرطوم في 3 يونيو.

ويطالب المتظاهرون المجلس العسكري بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية، وظلت معظم المحال التجارية في العاصمة مغلقة في اليوم الثالث لعصيان مدني دعت إليها المعارضة، وتم اعتقال العشرات من أنصار المعارضة، من بينهم اثنان من قادتهم.

وفيما لم تسفر محاولة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد للوساطة بين المجلس العسكري الانتقالي والجماعات المعارضة عن نتائج بعد، أعلنت واشنطن أمس أن مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية تيبور ناجي، سيتوجه إلى السودان للقاء عناصر من المعارضة ومن المجلس العسكري الانتقالي.