ترمب وآبي يبحثان الملف الإيراني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - طوكيو
تحدث رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي هاتفيا أمس مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لبحث ملف إيران، وذلك قبل يوم واحد من زيارة رئيس الوزراء التي تستغرق ثلاثة أيام للجمهورية الإيرانية، وسط توترات متصاعدة بين واشنطن وطهران، حسبما أعلنت طوكيو.
وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية، ياشيهيدي سوجا، خلال مؤتمر صحفي «إن ترمب وآبي تبادلا وجهات النظر حول الأوضاع الإقليمية، بما في ذلك إيران».
وأضاف أن آبي، الذي سيصبح أول رئيس وزراء ياباني يزور إيران منذ 41 عاما، سيعقد محادثات مع المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية، آية الله علي خامنئي والرئيس حسن روحاني، خلال الزيارة. وأعلن سوجا أن زيارة آبي لإيران تصادف الذكرى السنوية التسعين لإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين.
ويستعد آبي للعمل كوسيط بين الطرفين، حيث تتمتع اليابان بعلاقات ودية مع إيران التي اعتمدت عليها اليابان لفترة طويلة في واردات النفط.
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