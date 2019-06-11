السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض
تمكنت الدفاعات الجوية الملكية السعودية من اعتراض وإسقاط طائرتين بدون طيار «مسيرتين» أطلقتهما الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مدينة خميس مشيط في وقت متأخر من مساء أمس الأول.
وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد ركن تركي المالكي «إن الأداة الإرهابية الحوثية تحاول استهداف المنشآت المدنية والأعيان المدنية، دون تحقيق أي من أهدافهم وأعمالهم العدائية اللامسؤولة، حيث يتم كشف وإسقاط هذه الطائرات.
وأكد المالكي حق المملكة المشروع في اتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية، وبما يتوافق مع القانون الدولي والإنساني وقواعده العرفية.
وشنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية سلسلة غارات على مواقع وتعزيزات وتجمعات ميليشيات الحوثي في مديريتي عبس وحرض شمال محافظة حجة شمال غرب اليمن.
وفي إطار مختلف أكد المالكي استمرار استهداف قدرات الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران في اليمن، مشيرا إلى أن السفينة الإيرانية «سافيز» تهدد أمن الملاحة في البحر الأحمر. وقال في مؤتمر صحفي مساء أمس الأول «إن التحالف يدعم كافة الجهود لإنهاء الانقلاب، والتوصل إلى حل للأزمة اليمنية»، موضحا أن دول التحالف تبذل جهودا كبيرة على صعيدي الإغاثة ودعم اقتصاد اليمن، مشددا على أن النظام الإيراني يعمل على تقويض الاستقرار الإقليمي عبر الحوثيين.
وعرض المالكي مقطع فيديو يسعف فيه التحالف أحد أفراد طاقم السفينة الإيرانية المشبوهة سافيز، رغم تهديدها أمن الملاحة في البحر الأحمر، مما أثر سلبا على الصيادين اليمنيين. وأوضح أنه تم إطلاق عمليات إغاثة عاجلة للمتضررين من السيول في اليمن، بإرسال طائرات إغاثة من الرياض ضمن جسر جوي.
أرقام من المؤتمر الصحفي:
- 5083 انتهاكا حوثيا لاتفاق ستوكهولم ووقف إطلاق النار في الحديدة.
- 72 ألف لغم زرعها الحوثيون في الداخل اليمني.
- 24 ألف تصريح من التحالف للمنظمات الإغاثية.
كانت هذه تفاصيل خبر دفاعات السعودية تسقط طائرتين مسيرتين باتجاه خميس مشيط.. والتحالف يتوعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.