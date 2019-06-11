دفاعات السعودية تسقط طائرتين مسيرتين باتجاه خميس مشيط.. والتحالف يتوعد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

تمكنت الدفاعات الجوية الملكية السعودية من اعتراض وإسقاط طائرتين بدون طيار «مسيرتين» أطلقتهما الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مدينة خميس مشيط في وقت متأخر من مساء أمس الأول.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد ركن تركي المالكي «إن الأداة الإرهابية الحوثية تحاول استهداف المنشآت المدنية والأعيان المدنية، دون تحقيق أي من أهدافهم وأعمالهم العدائية اللامسؤولة، حيث يتم كشف وإسقاط هذه الطائرات.

وأكد المالكي حق المملكة المشروع في اتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية، وبما يتوافق مع القانون الدولي والإنساني وقواعده العرفية.

Advertisements

وشنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية سلسلة غارات على مواقع وتعزيزات وتجمعات ميليشيات الحوثي في مديريتي عبس وحرض شمال محافظة حجة شمال غرب اليمن.

وفي إطار مختلف أكد المالكي استمرار استهداف قدرات الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران في اليمن، مشيرا إلى أن السفينة الإيرانية «سافيز» تهدد أمن الملاحة في البحر الأحمر. وقال في مؤتمر صحفي مساء أمس الأول «إن التحالف يدعم كافة الجهود لإنهاء الانقلاب، والتوصل إلى حل للأزمة اليمنية»، موضحا أن دول التحالف تبذل جهودا كبيرة على صعيدي الإغاثة ودعم اقتصاد اليمن، مشددا على أن النظام الإيراني يعمل على تقويض الاستقرار الإقليمي عبر الحوثيين.

وعرض المالكي مقطع فيديو يسعف فيه التحالف أحد أفراد طاقم السفينة الإيرانية المشبوهة سافيز، رغم تهديدها أمن الملاحة في البحر الأحمر، مما أثر سلبا على الصيادين اليمنيين. وأوضح أنه تم إطلاق عمليات إغاثة عاجلة للمتضررين من السيول في اليمن، بإرسال طائرات إغاثة من الرياض ضمن جسر جوي.

أرقام من المؤتمر الصحفي: