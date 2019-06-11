بومبيو: سنعيد طالبي اللجوء إلى المكسيك فورا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - واشنطن

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو «إن بلاده ستكون لديها قدرة أكبر على إعادة طالبي اللجوء إلى المكسيك عبر جميع النقاط الحدودية، وذلك عقب التوصل لاتفاق الأسبوع الماضي بين البلدين لوقف تدفق المهاجرين من أمريكا الوسطى».

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وأضاف بومبيو في تصريحات للصحفيين في واشنطن «ستتم إعادة أولئك الذين يعبرون الحدود الجنوبية للولايات المتحدة بشكل سريع إلى المكسيك، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة في الماضي كانت تقوم بإعادة المئات فقط يوميا، ولكننا الآن لدينا القدرة على فعل ذلك بأقصى سرعة».

وتابع بومبيو قائلا «إن لديه ثقة تامة بأن المكسيك ستفي بالتزاماتها، بما في ذلك نشر قوات على حدودها الجنوبية، محذرا من أن التهديد بفرض رسوم جمركية لا يزال قائما، ونوه وزير الخارجية الأمريكي إلى أنه سيقيم مدى فعالية الخطوات الجديدة في غضون 30 إلى 45 يوما».

وأشار بومبيو إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تحدث مع الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، مضيفا أن هناك خططا للعمل مع دول أمريكا الوسطى لوقف تدفق المهاجرين.