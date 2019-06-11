مجلس الأمن يمدد حظر الأسلحة في ليبيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - نيويورك مدد مجلس الأمن الدولي أمس حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، وذلك خلال جلسة عقدها لمناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا بمقره في نيويورك. وصوت المجلس لصالح تمديد تفويض الدول الأعضاء الخاص بتفتيش سفن يعتقد أنها تنتهك حظر توريد الأسلحة قبالة سواحل ليبيا.



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