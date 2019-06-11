أطفال اليمن يواجهون شبح الموت بقذائف الحوثي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - عدن، الضالع

أكدت الرئاسة اليمنية أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش قدم ضمانات للرئيس عبدربه منصور هادي، بالتزام مبعوثه الخاص مارتن غريفيث، بالمرجعيات الثلاث، وتنفيذ اتفاق الحديدة وفق القرارات الدولية والقانون اليمني.

وأكد مدير مكتب رئيس الجمهورية، الدكتور عبدالله المعلمي، في تغريدة على تويتر أن لقاء الرئيس هادي ونائبه علي محسن مع مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو، ناقش كل القضايا المتعلقة بمشاورات السلام ومجمل الملاحظات على ما تم، والعودة إلى التنفيذ الكامل لاتفاق ستكهولم، واستقبل الرئيس هادي، ممثلة الأمين العام، لمناقشة الخلافات القائمة بين الحكومة اليمنية (المعترف بها دوليا) والبعثة الأممية في اليمن، حول تنفيذ اتفاق ستوكهولم، وقيام الحوثيين بإعادة انتشار أحادية -تقول الحكومة إنها صورية- في موانئ الحديدة، بمباركة وتشجيع من المبعوث الأممي لليمن، مارتن غريفيث.

من جهة أخرى، أكدت الحكومة اليمنية أن آلاف الأطفال في محافظتي تعز والضالع، يواجهون شبح الموت والخوف والرعب بكل لحظة، نتيجة قذائف ميليشيات الحوثيين وهجماتهم العشوائية على الأحياء السكنية. وقالت وزارة حقوق الإنسان، في بيان صحفي إنها وثقت مقتل وإصابة 9 أطفال خلال أيام العيد في تعز، جراء قصف وقنص ميليشيات الحوثيين، لافتة إلى استمرار القصف الحوثي العشوائي على أحياء المدينة المحاصرة خصوصا «بئر باشا وحي المطار القديم».

Advertisements

وقالت الوزارة إنها وثقت مقتل الطفل عمرو محمد (13 عاما) الأربعاء الماضي، برصاصة قناص حوثي أصابته أثناء لعبه مع أقرانه في حي عصيفرة شمال تعز، وكذا وفاة الطفلة بسمة رزاز غالب عبده فرحان (12 عاما)، بعد أيام من إصابتها، بالإضافة إلى إصابة سبعة أطفال جراء سقوط مقذوف حوثي على تجمع لهم في المحافظة.

وأفاد بيان الوزارة بأن ميليشيات الحوثيين استهدفت بصواريخ الكاتيوشا، تجمعا للأطفال في حي الحوبك السكني وسط مدينة قعطبة القديمة شمال محافظة الضالع، مما أدى إلى إصابة أربعة مدنيين بينهم طفلان، مشيرا إلى أن «التحشيد الحوثي الأخير ضد محافظة الضالع أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 400 شخص بينهم أطفال ونساء إثر الاستهداف المباشر للمنازل والمستشفيات والمدارس.

وفي السياق رصدت منظمة سام للحقوق والحريات ومقرها جنيف تصاعد موجة الانتهاكات ضد الأطفال في اليمن خلال الأشهر الأخيرة، وقالت إن فرق الرصد التابعة لها سجلت مقتل وإصابة 107 أطفال بسبب الصراع المسلح خلال سبعين يوما.

مشاهدات يمنية